Des amatrices de déco ?

j'ai aussi l'impression que niveau déco le forum n'est pas très exhaustif.J'ai trouvé :De mon côté j'étais en quête d'un topic déco sur le forum, il semble que ce soit un peu mort.Je voulais vous montrer ma " déco board " car vu que je vais bientôt emménager je cherchais des idées d'achats. Mon inspiration : scandinave, bleu pastel, jaune pour le salon, noir, bois, métal pour la cuisine ;blanc pour la chambre (+ une armoire chinoise rouge).Je repasserai pour montrer qq photos de mon chez moi où j'essaie de pallier mon manque de talent artistique par quelques astuces DIY simples ^^(sur le deco board c'est moi qui ai fait le tableau avec le triangle, c'était un grand moment haha)Par ex, astuce bête, mais j'avais des boîtes en carton moches Ikea rouge/orange pétant, j'ai pu les repeindre en blanc en utilisant un petit rouleau, et au bout de 2-3 couches on ne voyait plus au travers.Si vous avez des déco board, des pinterest déco... vous nous montrez ?